Стало известно, кто побеждал по очкам в бою Ковалев - Альварес

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) на момент остановки чемпионского боя в Лас-Вегасе побеждал по очкам Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО).
Перед началом 11-го раунда судьи Дэйв Моратти и Джули Лидерман отдавали победу Канело — 96:94, 96:94. Третий судья Дон Трелла зафиксировал ничейный результат — 95:95.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 3 ноября 29-летний мексиканец добыл эффектную победу над 36-летним представителем России. Поединок завершился в 11-м раунде тяжелым нокаутом.
Позже появилось видео лучших моментов боя Ковалев - Альварес, а также была опубликована впечатляющая статистика ударов встречи.
Перед битвой переполненный зал в Лас-Вегасе освистал русского бойца.
Кроме того, сразу после нокаута Ковалева госпитализировали в местную клинику.
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