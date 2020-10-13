Стало известно, кто может заменить Уайлдера в бою с Фьюри

Непобежденный немецкий супертяжеловес Агит Кабайел (20-0, 13 КО) может заменить Деонтея Уайлдера и подраться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщил авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль на своей странице в Twitter, немец является главным кандидатом на участие в поединке против "Цыганского короля", если бой удастся организовать 5 декабря в Великобритании. Кабайел, как и Фьюри, сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank и входит в топ-15 рейтинга WBC.

Агит Кабайел может заменить Уайлдера в бою с Фьюри Twitter Дэна Рафаэля

Отметим, что немец дважды дрался с украинцами Максимом Педюрой в 2015 году (ТКО в 8-м раунде) и Андреем Руденко в 2019-м (победа раздельным решением судей). Кабайел является обладателем континентального пояса WBA.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фьюри отказался от третьего боя с Уайлдером.