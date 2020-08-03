Стало известно, когда заканчивается контракт Усика с украинской промоутерской компанией

Глава украинской промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что соглашение с боксером Александром Усиком истекает через два боя.

"Контракт с Александром Усиком истекает через два поединка. Александр изъявил желание выждать конец контракта и провести переговоры с другими промоутерами. Он это делал и до подписания контракта с нами. Кто сделает лучшее предложение, с теми он и продолжит свою боксерскую карьеру. В прошлый раз именно К2 сделали самое выгодное предложение, так что результат говорит сам за себя", – цитирует слова Красюка издание Tribuna.

Отметим, что Усик сотрудничает с K2 Promotions с 2013 года. Со-промоутером нашего соотечественника является Эдди Хирн из компании Matchroom Boxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сам Александр высказался о возможном прекращении сотрудничества с украинским промоушеном.