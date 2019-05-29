Стало известно, когда Усик вернется в ринг

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) вернется в ринг в сентябре, сообщает Boxing News 24 со ссылкой на со-промоутера украинца Эдди Хирна.

Александр Усик

В данный момент имя оппонента неизвестно. С большой вероятностью им может стать камерунский боксер Карлос Такам, с которым у украинца был запланирован бой на 25 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Поединок был отменен из-за травмы украинца, которую тот получил менее чем за три недели до шоу.

Менеджер Усика Эгис Климас рассказал о деталях повреждения боксера.

Промоутер Усика Эдди Хирн назвал травму подопечного "сильным ударом по я*цам".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!