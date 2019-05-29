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/Новости бокса

Стало известно, когда Усик вернется в ринг

1.1тЧитать материал на украинском

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) вернется в ринг в сентябре, сообщает Boxing News 24 со ссылкой на со-промоутера украинца Эдди Хирна.

Александр Усик

Александр Усик

В данный момент имя оппонента неизвестно. С большой вероятностью им может стать камерунский боксер Карлос Такам, с которым у украинца был запланирован бой на 25 мая.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Усик
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Нестерова Евгения
Нестерова Евгения
Моя иcкрeнняя блaгодapноcть всем тем, ктo показaл мне этот cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁i8gaft Прoсто пройдя пpoстoй oпрoc пoлyчилa почти пoлугодoвyю зaрплатy)) Пoльзyйтeсь, покa eщe eсть вoзмoжнoсть=)
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