Стало известно, когда должен пройти бой МакГрегор – Пакьяо

Поединок легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора намечен на начало будущего года.

Об этом в комментарии журналисту Чисанге Малате заявил тренер ирландского экс-чемпиона UFC Джон Кавана. По его словам, бой пройдет по правилам бокса, а оба спортсмена дали свое согласие на выход в ринг.

"Я знаю, что организация боя в работе. Оба бойца согласились подраться. Конечно, существует множество условий – юристы и менеджеры команд должны проработать мелкие детали. Но я верю, что бой случится. Думаю, это произойдет в начале следующего года. Все уже завертелось, так что я снова буду тренировать бокс", – сказал Кавана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор был арестован на Корсике за попытку сексуального насилия.