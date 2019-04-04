Стало известно, что на самом деле произошло с соперником Гвоздика

Французский боксер Дуду Нгумбу действительно получил серьезную травму в поединке против украинца Александра Гвоздика.

Об этом в интервью ESPN рассказал глава Атлетической комиссии штата Пенсильвания (PSAC) Грег Серб. По его словам, Нгумбу получил разрыв связки икроножной мышцы и повреждение ахилла.

"Я много раз видел, как парни получали вывих лодыжки, но никогда не видел такой разорванной связки. Он был в больнице несколько часов, ему надели специальную фиксирующую обувь. Разумеется, никто не хочет, чтобы бой заканчивался таким образом", – прокомментировал Серб.

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик защитил чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив Дуду Нгумбу. Француз отказался от продолжения боя из-за травмы в пятом раунде, а нашему соотечественнику присудили победу техническим нокаутом.

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