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Стало известно, что на самом деле произошло с соперником Гвоздика

1.1тЧитать материал на украинском

Французский боксер Дуду Нгумбу действительно получил серьезную травму в поединке против украинца Александра Гвоздика.

Об этом в интервью ESPN рассказал глава Атлетической комиссии штата Пенсильвания (PSAC) Грег Серб. По его словам, Нгумбу получил разрыв связки икроножной мышцы и повреждение ахилла.

"Я много раз видел, как парни получали вывих лодыжки, но никогда не видел такой разорванной связки. Он был в больнице несколько часов, ему надели специальную фиксирующую обувь. Разумеется, никто не хочет, чтобы бой заканчивался таким образом", – прокомментировал Серб.

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Гвоздик – Нгумбу

Гвоздик – Нгумбу

Top Rank

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик защитил чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив Дуду Нгумбу. Француз отказался от продолжения боя из-за травмы в пятом раунде, а нашему соотечественнику присудили победу техническим нокаутом.

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Тема
Гвоздик - Нгумбу
Персоны
Александр ГвоздикДуду Нгумбу
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Комментарии на сайте не модерированы
Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Гвоздик уже двоих отправил в больницу. Это что то новенькое...
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