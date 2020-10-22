Стало известно, что говорил отец Ломаченко между раундами в бою с Лопесом

В сети появилось видео с расшифровкой слов отца и тренера Василия Ломаченко Анатолия во время боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем и Теофимо Лопесом.

На YouTube-канале GURYEV TIME 2 был опубликован ролик, автор которого дословно цитирует советы Ломаченко-старшего между пятью раундами поединка. Слова Анатолия во время остальных пауз не попали в трансляцию.

Между первым и вторым раундами: "О чем мы говорили, ты понял? Им нужен живот. Внимательно. Заход хороший был. И, внимательно, береги живот".

Между пятым и шестым: "Передняя, задняя, дернул, подхват, смещение".

Между шестым и седьмым: "Надо подбрасывать. Постарайся загружать его. Передняя рука – показал".

Между девятым и десятым: "Повторные атаки. Ты не сыпешь. Надо насыпать. Нужно больше. Не обязательно бросаться на него, хотя бы показывай, что идешь на него, понимаешь? И не оставайся, сюда покачивай. Нормально же получается. И смотри разворот. Ты пытаешься сильно. Не надо сильно. Лучше повтор. Два-три. С Богом".

Между десятым и одиннадцатым: "Мы проигрываем. Бери влево. Развернул, пробил и повтор".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко выходил на бой с Лопесом с травмой плеча. На эту информацию отреагировал Теофимо.