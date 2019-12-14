Стало известно, чем закончится бой Усик - Джошуа

Знаменитый американский боксер Майкл Хантер (18-1, 12 КО) уверен, что в потенциальном поединке Александра Усика и Энтони Джошуа победит украинец.

Усик - Джошуа

"Сейчас Усик – один из лучших. Пока мы еще не узнали, насколько он хорош в супертяжах.Усик может доставить проблемы любому сопернику в любом дивизионе. Не знаю, повторит ли он свои достижения в первом тяжелом весе, но он будет успешным в супертяжах. Усик победит Джошуа по очкам за счет работы ног, движений, леворукости и защиты. У него очень хорошая защита. Джошуа должен драться с Усиком так же, как и в реванше с Руисом", – цитирует Хантера Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Хантер в андеркарте поединка между Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) сенсационно свел вничью бой с россиянином Александром Поветкиным (35-2, 24 КО)

Напомним, что Хантер в апреле 2017 года проиграл Александру Усику (16-0, 12 КО) единогласным решением судей.

8 декабря WBО поставила ультиматум Джошуа из-за боя с Усиком.

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