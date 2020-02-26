Стали известны результаты предпоследнего этапа Road to WWFC "BUKOVEL OPEN CUP"

Состоялся второй этап серии турниров в Буковеле, который проходил 22 февраля в РЦ "Бука", курорта Буковель.

Наконец мы узнали имена профессионалов и аматоров, которые станут участниками заключительных поединков и будут бороться за победу в финале спортивного проекта, что пройдет уже скоро - 14 марта.

Результаты турнира Road to WWFC " BUKOVEL OPEN CUP " - второй этап:

1. Пенкин Валентин побеждает единогласным решением судей Жуковского Кирилла: полуфинал 70 кг Аматоры

2. Озманов Артур единогласным решением судей победил Андреева Олега: полуфинал 70 кг Аматоры

3. Гадыров Денис победил удушающим приемом в первом раунде Остапчука Вадима: полуфинал 84 кг Аматоры

4. Баглаев Александр победил техническим нокаутом во втором раунде Плосканя Ярослава: полуфинал 84 кг Аматоры

5. Литвинов Сергей единогласным решением судей победил Вантеева Александра: полуфинал 57 кг Профессионалы

6. Чередниченко Богдан большинством судей победил Соловея Дмитрия: полуфинал 57 кг Профессионалы

7. Журакивский Анатолий единогласным решением судей победил Артисюка Евгения: полуфинал 70 кг Профессионалы

8. Краковский Александр нокаутом в первом раунде победил Федосеева Олега: полуфинал 70 кг Профессионалы

9. Пенкин Валентин единогласным решением судей победил Озманова Артура Финал 70 кг Аматоры

10. Гадыров Денис в первом раунде удушающим приемом победил Баглаева Александра Финал 84 кг Аматоры

11. Литвинов Сергей единогласным решением судей победил Чередниченко Богдана Финал 57 кг Профессионалы

12. Жураковский Анатолий во втором раунде удушающим приемом победил Краковского Александра Финал 70 кг Профессионалы

Напомним, что мероприятие состоялось при поддержке Всемирной Лиги WWFC, Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA, и курорта Буковель. А с генеральным партнером проекта - международной беттинговой компанией FAVBET, на турнире была основана система денежных вознаграждений и бонусов среди участников.

По результатам второго этапа серии, награды получили за следующие достижения:

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-Бой вечера среди аматоров: Пенкин - Озманов

-Бой вечера среди профессионалов: Литвинов - Чередниченко

-Нокаут вечера: Краковский

-Сабмишн вечера: Журакиський

Владимир Тесля, президент лиги WWFC и федерации UFMMA комментирует событие:

"Учитывая то, что каждый турнир – это "лицо" наших стараний, - могу быть уверен, что мы выполнили свою работу на отлично, и результаты второго этапа это подтверждают. Наконец-то прошла интрига, и стали известны имена самых выносливых участников, которые несомненно покажут максимум своих способностей в финале. Мне очень приятно наблюдать за их ростом, ведь действительно с каждым таким испытанием они делают безумный шаг вперед.

Поэтому как и было запланировано в начале серии турниров: мы допустили к соревнованиям обе категории спортсменов, и я вижу, что возложенные на них ожидания оправданы - они развиваются, набираются опыта друг от друга, тренируют свои умения и становятся лучше. Потому ждем завершающий турнир, 14 марта, который назовет имена лучших"

Денис Перч, вице-президент лиги WWFC и федерации UFMMA высказался о результатах турнира:

"Я искренне радуюсь, когда завершается каждый из турниров. Ведь для нас это как экзамен наших способностей - и этот мы сдали на очень хороший балл. Но это и не удивительно, ведь подготовка была очень тщательной, причем, как со стороны партнеров и команды организаторов, так и со стороны самих участников, показавших очень хорошие результаты.

Я вижу, что каждая победа была заслуженной и справедливой, и рад, что у нас, как у лиги, которая постоянно развивается, получается как можно больше мотивировать наших спортсменов. Например, на серии роудов в Буковеле, мы имеем возможность дополнительно стимулировать бойцов бонусами и наградами. Поэтому с нетерпением жду финала и приглашаю всех болеть и поддержать наших усердных участников".

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