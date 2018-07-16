Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

Официально: объявлены дата и место боя Джошуа - Поветкин

1.5тЧитать новость на украинском

Промоутер британского чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 KO) Эдди Хирн сообщил о подписании контракта на бой его подопечного с россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО).

Бой состоится 22 сентября 2018 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Напомним, что вокруг этого поединка ранее разгорелся небольшой скандал. Джошуа должен был провести бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО). Английская и американская стороны долго не могли прийти к согласию. "Русский Витязь" к тому времени стал обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Новости
Небитый чемпион "разнес" обидчика Владимира Кличко

Джошуа обязали выйти на ринг с Поветкиным.

По случаю боя Джошуа – Поветкин 17 июля в Нью-Йорке состоится первая пресс-конференция. На следующий день стороны встретятся с представителями медиа в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, русских "кинули" с вариантом проведения боя в России.

Персоны
Энтони ДжошуаАлександр Поветкин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги