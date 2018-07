Официально: объявлены дата и место боя Джошуа - Поветкин

Промоутер британского чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 KO) Эдди Хирн сообщил о подписании контракта на бой его подопечного с россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО).

IT’S ON! @anthonyfjoshua will defend his WBA,IBF,WBA and IBO World heavyweight titles against Alexander Povetkin at @wembleystadium on September 22! New York press conf tomorrow and London on Wednesday 🇬🇧🇷🇺 pic.twitter.com/NDCn7EpgvX