Официально: объявлены дата и место боя Джошуа - Поветкин

Промоутер британского чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 KO) Эдди Хирн сообщил о подписании контракта на бой его подопечного с россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО).

IT’S ON! @anthonyfjoshua will defend his WBA,IBF,WBA and IBO World heavyweight titles against Alexander Povetkin at @wembleystadium on September 22! New York press conf tomorrow and London on Wednesday 🇬🇧🇷🇺 pic.twitter.com/NDCn7EpgvX — Eddie Hearn (@EddieHearn) July 16, 2018

Бой состоится 22 сентября 2018 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Напомним, что вокруг этого поединка ранее разгорелся небольшой скандал. Джошуа должен был провести бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО). Английская и американская стороны долго не могли прийти к согласию. "Русский Витязь" к тому времени стал обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Джошуа обязали выйти на ринг с Поветкиным.

По случаю боя Джошуа – Поветкин 17 июля в Нью-Йорке состоится первая пресс-конференция. На следующий день стороны встретятся с представителями медиа в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, русских "кинули" с вариантом проведения боя в России.