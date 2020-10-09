Стали известны детали контракта Усика с украинской промоутерской компанией

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал, когда заканчивается контракт Александра Усика с украинским промоушеном.

Как сообщает издание Tribuna, срок его действия не регламентирован какой-либо датой, а зависит от количества проведенных поединков. Таким образом, бой с Дереком Чисорой станет предпоследним в соглашении боксера с K2 Promotions.

"Мы подписали контракт с Усиком в 2013 году на семь лет. Но структура контракта такая, что, если на протяжении первых трех лет Усик становится чемпионом мира, то мы продолжаем контракт еще на пять поединков. Таким образом, контракт Александра рассчитан еще на два боя. Бой с Чисорой и еще один поединок. Его контракт не заканчивается в ноябре этого года. Его поединки должны были состояться еще раньше, но помешали травмы. Его контракт завершается не по дате, а по количеству боев", – сказал Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик создал промоутерскую компанию и провел первый вечер бокса. В одном из поединков известный украинский боксер Виктор Выхрист нокаутировал своего соперника уже во втором раунде.