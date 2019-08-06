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Стали известны дата и место возвращения Усика на ринг

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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик определился с датой своего возвращения в ринг. Украинец проведет следующий бой 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго.

О точной дате и месте проведения боя сообщает авторитетное издание ESPN. С большой долей вероятности соперником Усика будет камерунец Карлос Такам, бой с которым должен был состояться еще 25 мая, однако сорвался из-за травмы бицепса у Александра.

Александр Усик

Александр Усик

кадр из видео

Планируется, что Усик станет хедлайнером вечера бокса, организованного промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing на стрининговой платформе DAZN.

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В случае победы Усик защитит звание обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBO. Ожидается, что украинец станет следующим оппонентом для победителя боя-реванша между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Facebook украинцы массово тиражировали фейковую новость про Александра Усика.

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Персона
Александр Усик
Место
США Чикаго
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