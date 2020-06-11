Стала известна причина, по которой Гвоздик завершил карьеру: итоги спорта 10 июня

Менеджер украинского боксера Александра Гвоздика назвал причину завершения карьеры полутяжем, а девушка хоккеиста Михаила Сергачева рассказала об инциденте с Михаилом Ефремовым.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 10 июня.
Кроме того, дочь легендарного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала обнаженной на обложку журнала. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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