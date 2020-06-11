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Стала известна причина, по которой Гвоздик завершил карьеру: итоги спорта 10 июня

2.2т
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Менеджер украинского боксера Александра Гвоздика назвал причину завершения карьеры полутяжем, а девушка хоккеиста Михаила Сергачева рассказала об инциденте с Михаилом Ефремовым.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 10 июня.

Кроме того, дочь легендарного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала обнаженной на обложку журнала. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Названа причина, по которой Гвоздик завершил карьеру

Девушка игрока НХЛ рассказала об инциденте с Ефремовым в баре

В присутствии Конора: украинка с 13-м размером груди дебютирует в MMA

Дочь Кафельникова полностью обнаженной попала на обложку журнала

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Роман Зозуля Алеся Кафельникова Александр Гвоздик
Тег
Райо Вальекано
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