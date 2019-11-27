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29 ноября • обновлено в 12:12
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Реванш Уайлдер – Фьюри: названа официальная дата супербоя

3.4т
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Организаторы повторного поединка между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри заявили, что боксеры встретятся на ринге 22 февраля.

"Официальный анонс ждите перед Рождеством, но сам бой состоится 22 февраля. Можете быть уверены в этом", – заявил руководитель организации Top Rank Боб Арум изданию ESPN.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

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На следующей неделе Арум встретится с представителями Уайлдера Шелли Финкелем и Элом Хеймоном, чтобы обсудить место проведения боя.

"Все будет решено в начале декабря, но бой будет 22 февраля. Нам осталось определиться с местом его проведения, но я уверен, что с этим никаких проблем не будет", – сказал Финкель.

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Напомним, что начало процесса организации поединка между Уайлдером и Фьюри напрямую зависело от побед боксеров в промежуточных боях. Американский боксер справился с Домиником Бризилом и Луисом Ортисом, а британский – с Томом Шварцем и Отто Валлином. Первый бой между Уайлдером и Фьюри завершился вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в седьмом раунде поединка, который прошел в ночь с 23 на 24 ноября.

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Тема
Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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