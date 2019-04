Стала известна дата нового боя Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко-обладатель титулов чемпиона мира WBO и WBA в легком весе следующий бой планирует провести в сентября 2019 года.

Об этом наш чемпион заявил на своей странице в Твиттере.

See you in September 🤖 pic.twitter.com/FUIQBdVKYY