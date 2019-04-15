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Стала известна дата нового боя Ломаченко

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Василий Ломаченко-обладатель титулов чемпиона мира WBO и WBA в легком весе следующий бой планирует провести в сентября 2019 года.

Об этом наш чемпион заявил на своей странице в Твиттере.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь на 13 апреля успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Спустя некоторое время появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Кролла" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
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Murphy Lawrence
Murphy Lawrence
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