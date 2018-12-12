''Спорт бедных'': Усик отметился категоричным высказыванием

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему люди отправляют своих детей в бокс. При этом украинский спортсмен уверен, что сыновья богатых родителей занимаются другими видами спорта.

"Это спорт бедных. Очень большая редкость, если самодостаточная семья отправит ребенка, чтобы он получал по лицу и все остальное. Только мужчина со стрежнем, который хочет воспитать такого же мужчину, отправит его на боевые искусства: борьбу, бокс", - высказался Усик в эфире канала 112.

Напомним, что Усик прокомментировал поддержку украинского бокса со стороны государства. Наш спортсмен не смог подобрать слов, чтобы описать эту ситуацию.

Александр Усик Matchroom Boxing/Mark Robinson

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик опровергнул слухи о поединке против британца Энтони Джошуа в апреле. При этом украинский боксер резко отреагировал на вопросы о своем следующем бое.