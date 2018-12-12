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/Новости бокса

''Спорт бедных'': Усик отметился категоричным высказыванием

2.6тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, почему люди отправляют своих детей в бокс. При этом украинский спортсмен уверен, что сыновья богатых родителей занимаются другими видами спорта.

"Это спорт бедных. Очень большая редкость, если самодостаточная семья отправит ребенка, чтобы он получал по лицу и все остальное. Только мужчина со стрежнем, который хочет воспитать такого же мужчину, отправит его на боевые искусства: борьбу, бокс", - высказался Усик в эфире канала 112.

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Напомним, что Усик прокомментировал поддержку украинского бокса со стороны государства. Наш спортсмен не смог подобрать слов, чтобы описать эту ситуацию.

Александр Усик

Александр Усик

Matchroom Boxing/Mark Robinson

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик опровергнул слухи о поединке против британца Энтони Джошуа в апреле. При этом украинский боксер резко отреагировал на вопросы о своем следующем бое.

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Александр Усик
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Berkut Zahar
Berkut Zahar
Настоящий православный Украинец!
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