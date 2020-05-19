"Списали со счетов": Фьюри вспомнил бой с Владимиром Кличко

Михаил Морозов Бокс 14:04, 19.05.2020

Британский боксер Тайсон Фьюри вспомнил, как его недооценивали перед боем с Владимиром Кличко, который состоялся в ноябре 2015 года.

“Меня списали со счетов, потому что мое тело не было таким красивым, как у других. Потом меня списали, потому что Владимир Кличко был чемпионом мира. Мне пришлось отправиться в Германию на бой, в котором мне не оставляли шансов. Потом меня списали со счетов, потому что я весил почти 180 кг, и у меня были проблемы с психикой, но это меня не остановило", – сказал Фьюри в интервью изданию SkySports.

Владимир Кличко против Тайсона Фьюри

Напомним, что британец победил Кличко-младшего единогласным решением судей и отобрал у нашего соотечественника чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора рассказал, чем его удивил Владимир Кличко.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Гордон сам инициировал интервью с Поклонской и Гиркиным – СБУ

Зеленский даст большую пресс-конференцию к году президентства: когда и где

Пытали за сорванный флаг РФ: Гиркин признался в громких убийствах украинцев на Донбассе

"Мы просто камикадзе!" Коллеги умершего от COVID-19 врача откровенно рассказали, что творится в больнице Одессы

Украинец показал, сколько ему стоил коронавирус. Фото чеков