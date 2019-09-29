Спенс - Портер: весь бой на видео

Американский чемпион WBC в полусреднем весе Шон Портер (30-3-1, 17 КО) проиграл небитому соотечественнику Эрролу Спенсу (26-0, 21 КО).

Поединок в Лос-Анджелесе прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился раздельным решением судей 112-115, 116-111, 116-111. Портер ничуть не уступал своему оппоненту и лишь в одиннадцатом раунде попал в легкий нокдаун.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись этой встречи.

Следующим соперником нового чемпиона IBF и WBC Эррола Спенса станет экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портер накануне объединительного поединка против соотечественника Эррола Спенса вспомнил о встрече с украинцем Александром Усиком .

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