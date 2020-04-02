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2 апреля • обновлено в 14:30
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Спарринг-партнер Джошуа попался на публикации детской порнографии

1.1т
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Спарринг-партнер британца Энтони Джошуа Мартин Баколе Илунга попал в секс-скандал, опубликовав детскую порнографию у себя в Twitter.

Как сообщает издание Vringe, поступок Илунги остался незамеченным многими болельщиками, но вызвал гнев некоторых пользователей. Боксер быстро удалил видео и извинился за свой поступок.

Мартин Баколе Илунга

Мартин Баколе Илунга

Телеграф

"Илунга загрузил в твиттер видео о том, как старый ни**ер тр**ает ребенка. А теперь он удалил запись и извиняется", "Что у нас получается? За одну неделю Баколе загружает детское порно, Сондерс рассказывает, как бить подругу, а Скотт Фитцджеральд избивает свою бывшую... Изоляция и карантин приводят к тому, что боксеры сходят с ума?", "Зачем он выложил это в твиттер?"

Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Билли Джо Сондерс опубликовал ролик, в котором показал, как правильно бить жену во время карантина. За этот поступок его лишили боксерской лицензии.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Энтони Джошуа
Тег
секс скандал
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