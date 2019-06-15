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"Создаст проблемы": Ломаченко предупредили об опасности

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Американский боксер Теофимо Лопес (12-0, 11 KO) предостерег чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO Василия Ломаченко, чтобы тот не ждал легкого боя с Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

"Создаст проблемы": Ломаченко предупредили об опасности

"Кэмпбелл – классный чувак, скромная личность, мы спарринговали с ним раз пять. Это будет крутой бой, и он будет опасен для Ломаченко. Если Кэмпбелл будет продолжать делать то, что он делает, то он станет чемпионом. Я считаю, что он сильнее Энтони Кроллы. Он точно создаст проблемы Ломаченко и покажет его слабые стороны", – заявил Лопес в интервью Boxing Social.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий после операции вернется в ринг 31 августа в объединительном бою за вакантный пояс лучшего в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Соперником одессита будет британец Люк Кэмпбелл.

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Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес
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