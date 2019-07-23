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Создали переполох: бой Ломаченко — Кэмпбелл побил рекорды в Англии

4.6т Читать материал на украинском

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что поединок между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом за вакантный чемпионский пояс в легком весе по версии WBC вызвал огромный интерес в Англии.

По его словам, всего за пару часов со старта продаж, было выкуплено 12 тысяч билетов, сообщает Boxingscene. Отметим, что цена пропусков колеблется от 40 до 600 фунтов стерлингов.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл

Boxing Scene

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Напомним, бой Ломаченко — Кэмпбелл пройдет 31 августа на арене О2 в Лондоне. На кону поединка будут стоять три пояса чемпиона мира, а также пояс журнала The Ring.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кэмпбелл проиграл Ломаченко в дуэли взглядов.

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Персоны
Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл Эдди Хирн
Место
Англия Лондон
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