Соперника Джошуа выгнали из США: что произошло

Болгарский боксер-супертяжеловес, обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF Кубрат Пулев был депортирован из США.

Об этом сообщает инсайдер портала The Athletic Майк Коппинджер.

Sources: Kubrat Pulev was deported from the U.S., to Bulgaria tonight due to a visa issue. He was boarding a flight from Chicago to Las Vegas to attend #WilderFury2. Pulev set to challenge Anthony Joshua for three heavyweight titles in the U.K., in June.