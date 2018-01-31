Соперник Усика в финале WBSS: где смотреть бой Гассиев - Дортикос - расписание трансляций

Россиянин Мурат Гассиев, владеющий титулом IBF, и обладатель пояса WBA Super кубинец Юниер Дортикос встретятся во втором полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Победитель этой пары будет драться в решающей битве турнира с украинским чемпионом WBO/WBC Александром Усиком.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Гассиев - Дортикос. Начало 1/2 финала WBSS 3 февраля в 23:00 по киевскому времени.

Все любители бокса смогут посмотреть поединок двух тяжеловесов, которые не потерпели ни одного поражения в профи-карьере, в прямом эфире. Трансляцию из Сочи организует телеканал "Матч ТВ".

Напомним, что Александр Усик победил Майриса Бриедиса в Риге, выиграв по очкам. Таким образом украинец отобрал у латыша пояс WBC, объединив два чемпионских титула.