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3 сентября • обновлено в 10:02
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Соперник Усика добыл победу убийственным нокаутом: спортивные итоги 2 сентября

1.2т Читать материал на украинском

Соперник Александра Усика Тайрон Спонг накануне боя с украинцем добыл победу впечатляющим нокаутом, а Владимир Кличко сделал резонансное заявление о камбэке.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 2 сентября.

Кроме того, Евгений Коноплянка подписал контракт с донецким "Шахтером". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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ФК Шахтер
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