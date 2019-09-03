Соперник Усика добыл победу убийственным нокаутом: спортивные итоги 2 сентября

Соперник Александра Усика Тайрон Спонг накануне боя с украинцем добыл победу впечатляющим нокаутом, а Владимир Кличко сделал резонансное заявление о камбэке.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 2 сентября.
Кроме того, Евгений Коноплянка подписал контракт с донецким "Шахтером". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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