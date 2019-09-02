Соперник Усика перед боем с украинцем добыл победу мощным нокаутом: опубликовано видео

Нидерландский боксер Тайрон Спонг, который должен стать соперником Александра Усика по бою 12 октября, одержал впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике.

33-летний непобедимый супертяж встречался с Джейсоном Миндой из Эквадора. Спонг владел полным преимуществом и уже во втором раунде заставил соперника опуститься на канвас. Латиноамериканец сумел подняться, однако тут же был зажат в углу, а после мощного аперкота правой рухнул, как подкошенный, на настил ринга.

Рефери даже не стал начинать отсчет, остановив бой. Таким образом, Спонг добыл свою 14-ю победу на профессиональном ринге, причем 13 из них – досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отметился неординарной выходкой в ринге сразу после победы Василия Ломаченко над Люком Кэмпбеллом. Кроме того, в раздевалке своего соотечественника супертяж столкнулся с россиянином Александром Поветкиным, который на том же вечере победил по очкам британца Хьюи Фьюри.

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