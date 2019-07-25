Соперник умершего российского боксера совершил неожиданный поступок

Боксер первого полусреднего веса пуэрториканец Сабриэль Матиас отказался принимать гонорар в размере 75 тысяч долларов за бой против россиянина Максима Дадашева, который умер 23 июля.

Матиас - Дадашев

"Мне не нужен этот чек. Это были первые слова Субриэля", – заявил представитель Матиаса Фернандо Газтамбиде.

Сбор средств для семьи Дадашева проводят фанаты через сервис GoFundMe, а также Международная боксерская федерация.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!