Соперник умершего российского боксера совершил неожиданный поступок

Боксер первого полусреднего веса пуэрториканец Сабриэль Матиас отказался принимать гонорар в размере 75 тысяч долларов за бой против россиянина Максима Дадашева, который умер 23 июля.
Матиас - Дадашев
"Мне не нужен этот чек. Это были первые слова Субриэля", – заявил представитель Матиаса Фернандо Газтамбиде.
Сбор средств для семьи Дадашева проводят фанаты через сервис GoFundMe, а также Международная боксерская федерация.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.
Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.
После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.
23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд.
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