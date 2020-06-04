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4 июня • обновлено в 22:28
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Соперник Ломаченко Теофимо Лопес обескуражил сеть, показав, что с ним сделал карантин

2.3т
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Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) в прямом эфире Instagram показал, как набрал вес на карантине.

Судя по словам 22-летнего боксёра, сейчас он весит около 71 кг, при том, что лимит лёгкой весовой категории составляет 61,2 кг.

"Люблю гамбургеры, хотя я в форме, в хорошей форме. Продолжаю гонять кровь. Всё это уйдет, как только я официально начну лагерь. Сейчас я просто поддерживаю форму, провожу кардиотренировки, работаю с весами, просто поддерживаю форму, поддерживаю мышечную память и всё остальное, напоминаю моему телу, где мы находимся, и что скоро мы будем готовиться к бою. Я счастлив тому состоянию, в котором я сейчас. Нужно ещё сбросить несколько килограмм. Продолжу бегать сегодня и завтра, и буду весить 68 кг. Нужно ещё сбросить 3 кг. Это не так много", - цитирует американца vringe.com.

В комментариях под видео юзеры посмеялись над Лопесом.

"Чувствуется, что он уже придумал себе оправдание поражению от Ломаченко: скажет "Сгонка веса была очень тяжелой", "Как же хочется, чтобы Лома вломил этому панку", "Столько мышц его замедлит", - пишут любители бокса под публикацией.

Соперник Ломаченко обескуражил сеть, показав, что сделал с ним карантин

Как сообщал OBOZREVATEL, Боб Арум рассказал, когда состоится бой между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Ранее сообщалось, что Арум собирается собрать на бой Ломаченко и Лопеса 1000 зрителей.

Изначально поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден". Из-за коронавируса он был перенесен на определенный срок.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Теофимо Лопес Василий Ломаченко
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