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Соперник Ломаченко нагло присвоил себе чемпионский пояс- видеофакт

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Курьезный эпизод произошел в Лондоне во время пресс-конференции перед боем Ломаченко – Кэмпбелл.

Соперник Ломаченко нагло присвоил себе чемпионский пояс- видеофакт

После того, как украинец и британец провели дуэль взглядов, Кэмпбелл схватил вакантный чемпионский пояс WBC и надел его себе на руку.

Ломаченко не стал терпеть такой наглости и в шутку попытался отобрать трофей, воскликнув "Почему он держит мой пояс?".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Довел до смерти: на бой Ломаченко — Кэмпбелл назначили скандального рефери

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получит самый большой гонорар в карьере за поединок против Люка Кэмпбелла. Бой пройдет 31 августа в Лондоне. Уже известно, какой канал покажет встречу в Украине, а также свежие котировки букмекеров.

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Читайте все новости по теме "Ломаченко – Кэмпбелл" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл
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