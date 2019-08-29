Соперник Ломаченко нагло присвоил себе чемпионский пояс- видеофакт

Курьезный эпизод произошел в Лондоне во время пресс-конференции перед боем Ломаченко – Кэмпбелл.
После того, как украинец и британец провели дуэль взглядов, Кэмпбелл схватил вакантный чемпионский пояс WBC и надел его себе на руку.
Ломаченко не стал терпеть такой наглости и в шутку попытался отобрать трофей, воскликнув "Почему он держит мой пояс?".
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получит самый большой гонорар в карьере за поединок против Люка Кэмпбелла. Бой пройдет 31 августа в Лондоне. Уже известно, какой канал покажет встречу в Украине, а также свежие котировки букмекеров.
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