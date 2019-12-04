Соперник Ломаченко! Комми – Лопес: прогноз на чемпионский бой

Американец Теофимо Лопес считается фаворитом поединка с представителем Ганы Ричардом Комми, в котором определится следующий соперник украинца Василия Ломаченко.
Поединок пройдет на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 14 декабря. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.
Комми – Лопес
Boxing Sxene
Аналитики считают, что у молодого американца чуть больше шансов завоевать титул. Ставки на победу Лопеса принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Комми достигают уровня 2,30.
Отметим, что победитель боя Комми – Лопес сразится с Василием Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал неожиданное место проведения следующего поединка украинца.
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