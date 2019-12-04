Соперник Ломаченко! Комми – Лопес: прогноз на чемпионский бой

Американец Теофимо Лопес считается фаворитом поединка с представителем Ганы Ричардом Комми, в котором определится следующий соперник украинца Василия Ломаченко.

Поединок пройдет на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 14 декабря. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

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Комми – Лопес Boxing Sxene

Аналитики считают, что у молодого американца чуть больше шансов завоевать титул. Ставки на победу Лопеса принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Комми достигают уровня 2,30.

Отметим, что победитель боя Комми – Лопес сразится с Василием Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал неожиданное место проведения следующего поединка украинца.

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