Соперник Ломаченко: где смотреть чемпионский бой Чаниев – Комми

В ночь на 3 февраля в андеркарте боя Элейдер Альварес — Сергей Ковалев состоится бой между ганским боксером Ричардом Комми и россиянином Исой Чаниевым.

На кону будет стоять вакантный пояс IBF в легком весе (до 61.2 кг), оставленный американцем Майки Гарсией, который, в освою очередь, выиграл его у Роберта Истера-младшего.

Комми - Чаниев boxingscene.com

Кроме того, этот поединок определит следующего соперника Василия Ломаченко, так как боксеры уже подписали контракт на проведение боя с украинцем в апреле.

Прямую трансляцию из Фриско (пригород Далласа, США) организует российский телеканал "Матч! Боец". Начало 3 февраля в 04:00 по киевскому времени.

В записи битву этот же телеканал покажет 3 февраля в 12:35 и 19:40.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Василия Ломаченко провести защиту чемпионского пояса против британца Энтони Кроллы.

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