"Собаки лают": Усик ответил "больным украинцам" за критику

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО), назвал всех, кто нецензурно критикует его в интернете "больными" и призвал не обращать на них внимание.

"Пишут мне люди. Поддерживают в каких-то вещах, в каких-то наоборот критикуют. Хочу сказать: не обращайте внимание на критиков, караван идет, собаки лают. Никакой температуры они не делают. Они просто лают и это их право. Каждый человек имеет право высказаться. Естественно, в грубой форме и с оскорблениями - это не очень корректно, но это правило выбора каждого - кто как хочет, тот так и выражается. Нельзя их осуждать - их просто научили это делать, научили так общаться. Осуждения тут лишние - им надо пожелать добра и побольше молиться, потому что, мне кажется, это болезнь", - заявил Усик во время своего прямого эфира в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик получил массу нелестных и оскорбительных комментариев под видео, в котором он восхищается деятельностью скандального блогера Анатолия Шария.

Позже разнос боксеру устроил офицер ВСУ, полковник Антолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. В комментариях под постом Дмитрий Ярош назвал Усика "кремлевским пи***асом".

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