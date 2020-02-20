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20 февраля • обновлено в 12:54
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Со времен UFC: промоутер Ломаченко заявил о самой крупной сделке в спорте

3.2т
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Один из самых влиятельных людей в мире бокса, знаменитый промоутер 88-летний Боб Арум заявил, что за "правильную цену" готов продать свою компанию Top Rank.

В частности, мэтр промоутерского цеха сообщил, что у него есть на руках три предложения: от компаний Endeavor, Liberty Global и DAZN, передает Business Insider.

Боб Арум

Боб Арум

Боб Арум основал Top Rank почти полвека назад – в 1973 году. Он организовывал бои легендарных Мохаммеда Али, Шугара Рэя Леонарда, Оскара Де Ла Хойи, Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо.

Продажа Top Rank может стать самой масштабной сделкой в истории единоборств с момента покупки UFC компанией Endeavor за сумму более 4 миллиардов долларов США в 2016 году.

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"Все имеет свою цену. Да, мы говорим о потенциально самой большой сделке с момента продажи UFC. Считаю, они сделали все вовремя. И Дана Уайт остался у руля компании, несмотря на то, что теперь у нее новые владельцы. И у него по-прежнему важная роль. Если вы готовы инвестировать много денег в индустрию развлечений, то будете покупать уже готовые проекты, а не начинать все с нуля", – очертил перспективы возможной сделки Боб Арум.

Напомним, одним из подопечных 88-летнего промоутера в Top Rank является украинский чемпион в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Боб Арум высказал неожиданное мнение о потенциальном бое между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Василий Ломаченко Боб Арум
Место
США
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