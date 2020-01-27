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27 января • обновлено в 18:34
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"Сможет побить": Джошуа дал прогноз на бой Усик – Чисора

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Британский чемпион Энтони Джошуа выразил уверенность в том, что у его соотечественника Дерека Чисоры есть все шансы выйти победителем в противостоянии с украинцем Александром Усика.

Поединок должен состояться 28 марта в Лондоне и, по мнению Джошуа, Дерек сможет побить оппонента при одном важном условии.

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"Чисора – очень умелый парень. Я верю, что он сможет побить Усика. При условии, что украинец захочет быть зрелищным и ярким. План Усика должен быть таким: делай то, что ты должен делать, чтобы обеспечить победу. Не пытайся сделать заявление о себе. Потому что Чисора не тот человек, против которого можно выйти и пытаться сделать это", – сказал Энтони в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры обновили котировки на бой Усик – Чисора, еще больше снизив шансы британца на победу.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора Энтони Джошуа
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