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29 февраля • обновлено в 21:03
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Кадыров купил соперника для сына-боксера и стал посмешищем

7.5т
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Боксерский поединок сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Ахмада, вызвал большой резонанс в сети.

Соперником Кадырова-младшего был боксер из Уганды Пол Ссебуф, который оказался очень плохим актером. Африканец-ударник в этом бою вообще не атаковал, а во втором раунде дважды упал после касаний Ахмада Кадырова: в первом случае рефери отсчитал нокдаун, во втором — зафиксировал нокаут.

На видео видно, как Ссебуф старательно выбирал себе место на ринге, чтобы упасть не больно.

"Цирк да и только! Удары до цели не доходят, постанова!", "От касания перчаток упал будто с колени в лоб дали, "шляпа" такая", - пишут юзеры в интернете.

"Смотреть на бой отвратительно": Кадыров стал посмешищем в сети
"Смотреть на бой отвратительно": Кадыров стал посмешищем в сети
"Смотреть на бой отвратительно": Кадыров стал посмешищем в сети
"Смотреть на бой отвратительно": Кадыров стал посмешищем в сети
"Смотреть на бой отвратительно": Кадыров стал посмешищем в сети
Новости
Кадыров "жестко" побил Емельяненко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.

Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

Свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
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Юг Руси
Юг Руси
Чечня - си.ла!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Кстати, "упо требл ять", тоже под запретом! Ну а чо, - "Комментарии на сайте не модерированы"
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Юг Руси
Юг Руси
Словом "си.ла" нельзя пользоваться на обоссе )))) Проверьте! ))))
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Юг Руси
Юг Руси
Вот что я написАААл не так, не по-обоссовски?! ))) http://prntscr.com/r9kzkt
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Pooh Vini
Pooh Vini
Растет "великий" боксер,достойный своего папаши в частности и страны в целом )
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