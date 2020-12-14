СМИ узнали, что Усик подерется за чемпионский пояс после боя Джошуа – Фьюри

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) может сразиться за вакантный чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) после поединка британцев Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

По данным Boxing Scene, промоутер Эдди Хирн сделает предложение Усику, который является обязательным претендентом на пояс WBO, подождать боя двух обладателей главных титулов в дивизионе за звание абсолютного чемпиона мира.

Ожидается, что Джощуа и Фьюри проведут поединок в мае 2020 года, после чего победитель освободит пояс WBO, за который спустя пару недель и подерется Александр. Его соперником может стать Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) или Джо Джойс (12-0, 11 КО).

Отметим, что Энтони Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и защитил три чемпионских пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент WBO заявил о том, что следующим соперником Джошуа должен стать Усик, а не Фьюри.