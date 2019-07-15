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СМИ: украинский боксер проведет чемпионский супербой с россиянином

2.7т Читать материал на украинском

Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик осенью проведет первый в карьере объединительный поединок.

Наш соотечественник сразится с обладателем пояса Международной федерации бокса (IBF) россиянином Артуром Бетербиевым. Об это сообщает известный американский инсайдер Майк Коппинджер, пишет vringe.com.

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Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

Top Rank

По его данным, промоутерская компания Top Rank легендарного Боба Арума, которая сотрудничает с обоими бойцами, близка к завершению переговоров. На территории США бой будет показан на платформе ESPN. При этом дата и точное место проведения боя источник не сообщает.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик в марте защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции, который, по мнению украинца, симулировал травму.

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Тема
WBC
Персона
Александр Гвоздик
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