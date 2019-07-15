СМИ: украинский боксер проведет чемпионский супербой с россиянином

Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик осенью проведет первый в карьере объединительный поединок.

Наш соотечественник сразится с обладателем пояса Международной федерации бокса (IBF) россиянином Артуром Бетербиевым. Об это сообщает известный американский инсайдер Майк Коппинджер, пишет vringe.com.

Александр Гвоздик Top Rank

По его данным, промоутерская компания Top Rank легендарного Боба Арума, которая сотрудничает с обоими бойцами, близка к завершению переговоров. На территории США бой будет показан на платформе ESPN. При этом дата и точное место проведения боя источник не сообщает.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик в марте защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции, который, по мнению украинца, симулировал травму.

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