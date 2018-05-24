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СМИ назвали новую дату боя Усик - Гассиев

7.9тЧитать новость на украинском

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом WBC и WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA и IBF россиянином Муратом Гассиевым состоится либо в пятницу 27 июля, либо в субботу 28 июля.

Как сообщает sport.ua со ссылкой на свои источники, именно о такой дате договорились стороны на закрытой встрече. Место проведение не изменилось - это Саудовская Аравия, город Джидда.

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Изначально поединок был запланирован на 11 мая, а местом проведения выбрали город Джидда в Саудовской Аравии, однако из-за травмы Усика поединок перенесли.

Позже СМИ растиражировали информацию о том, что бой состоится 21 июля.

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Темы
WBSSУсик - Гассиевбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
Саудовская АравияДжидда
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