СМИ назвали новую дату боя Усик - Гассиев

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом WBC и WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA и IBF россиянином Муратом Гассиевым состоится либо в пятницу 27 июля, либо в субботу 28 июля.

Как сообщает sport.ua со ссылкой на свои источники, именно о такой дате договорились стороны на закрытой встрече. Место проведение не изменилось - это Саудовская Аравия, город Джидда.

Изначально поединок был запланирован на 11 мая, а местом проведения выбрали город Джидда в Саудовской Аравии, однако из-за травмы Усика поединок перенесли.

Позже СМИ растиражировали информацию о том, что бой состоится 21 июля.