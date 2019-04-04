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СМИ: бой Усик – Такам перенесен

1.7тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Александр Усик свой дебютный бой в супертяжелом дивизионе проведет не 18 мая в Чикаго, как это планировалось изначально, а неделей позже.

Такими данными располагает популярный интернет-портал Sport Arena. Сообщается, что официально о дате боя украинца с представителем Камеруна Карлосом Такамом будет объявлено уже 5 апреля. А до конца текущей недели должны поступить в продажу и билеты на бой.

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СМИ: бой Усик – Такам перенесен

Отметим, что решение сместить поединок на 25 мая было принято в связи с тем, что на 18-е число назначен бой американского чемпиона Деонтея Уайлдера. Для удобства болельщиков шоу были разведены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик эпично покуражился во время тренировочного лагеря.

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Тема
Усик – Такам
Персоны
Александр УсикКарлос Такам
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