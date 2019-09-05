"Смешной лунатик": Усик сделал откровенное признание

Украинец Александр Усик рассказал, что старается избегать негативные эмоции, а также о влиянии бокса на человека.

По словам боксера, в этом виде спорта задерживаются только люди с сильными характером и харизмой.

Александр Усик

"Не думаю о негативных эмоциях. Даже если мне они прилетают, я всегда стараюсь их перевернуть вверх ногами. Возможно, у человека что-то случилось, и он не может сдержать своих эмоций. Я с детства такой чуть-чуть смешной лунатик. Человек, у которого есть характер и большое сердце, останется в боксе. Если он пришел на одну-две-три тренировки. У того, у кого нет характера и внутреннего стержня, не будет терпеть тех трудов, которые терпят определенные ребята. Человек, когда сильный, он силы не показывает. Он ее наоборот скрывает. А тот, который ничего не имеет за душой, тот кичится этим. Боксом не занимаются слабые", – сказал Усик в интервью своему YouTube-каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик признался, что хотел бы побывать на других планетах. Наш соотечественник продолжает подготовку к дебюту в супертяжелой весовой категории, который состоится 12 октября в Чикаго.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!