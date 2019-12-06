Смерти в боксе: Кличко высказался о трагедиях с Дадашевым, Дэем и другими

Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко выразил надежду на то, что в скором времени боксеров будут более тщательно проверять медицинские службы.

Говоря об участившихся случаях летальных исходов в боксе, украинец рассказал о том, каким он видит пути решения проблемы.

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"Моя мечта – чтобы любители и профессионалы работали под руководством объединенной ассоциации с надежными структурами. Многие боксеры не имеют медицинской страховки или их жизни не застрахованы. И если с ними что-то случаются, то их спасение обходится очень дорого", – сказал Кличко в интервью Hamburger Abendblatt, пишет sport1.de.

Напомним, только в 2019 году от травм, полученных в боях, скончались россиянин Максим Дадашев, американец Патрик Дэй, аргентинец Уго Сантильян, болгарин Борис Станчев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко сделал резонансное заявление о возвращении в ринг.

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