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6 декабря • обновлено в 22:58
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Смерти в боксе: Кличко высказался о трагедиях с Дадашевым, Дэем и другими

1.7т
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Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко выразил надежду на то, что в скором времени боксеров будут более тщательно проверять медицинские службы.

Говоря об участившихся случаях летальных исходов в боксе, украинец рассказал о том, каким он видит пути решения проблемы.

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Владимир Кличко

Владимир Кличко

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"Моя мечта – чтобы любители и профессионалы работали под руководством объединенной ассоциации с надежными структурами. Многие боксеры не имеют медицинской страховки или их жизни не застрахованы. И если с ними что-то случаются, то их спасение обходится очень дорого", – сказал Кличко в интервью Hamburger Abendblatt, пишет sport1.de.

Напомним, только в 2019 году от травм, полученных в боях, скончались россиянин Максим Дадашев, американец Патрик Дэй, аргентинец Уго Сантильян, болгарин Борис Станчев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко сделал резонансное заявление о возвращении в ринг.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Владимир Кличко
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