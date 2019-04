"Смелость": британский олимпийский чемпион бросил вызов Ломаченко

Чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне британский боксер Люк Кэмпбелл высказался о проведении поединка с украинцем Василием Ломаченко. Он отметил, что олимпийские медалисты должны сойтись в ринге между собой.

"Кролла в бою с Ломаченко показал смелость, однако Василий продемонстрировал класс. Чемпионы Олимпийских игр совершенно точно заслуживают того, чтобы провести поединок между собой", – написал британец на своей странице в социальной сети Twitter.

Courageous from Crolla but Loma showed his class yesterday. Olympic gold medalist vs Olympic gold medalist definitely has a ring to it!