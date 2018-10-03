''Сложный стиль'': тренер Гвоздика дал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри

Тренер украинского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас назвал преимущества Тайсона Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера. По мнению американского специалиста, уникальная техника британца поможет ему справиться с оппонентом в противостоянии, которое состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе.

"Уайлдер будет драться с противником крупнее себя, который дерётся, как легковес. Фьюри — высокий бегемот, но он пытается боксировать, как Пернелл Уитакер: он двигается по кругу, использует ноги. Кличко уже понял, что это сложный стиль. Я говорю это снова: "Это сложный стиль", с которым непросто совладать", - приводит слова Атласа Vringe.com.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер

Наставник Гвоздика ожидает, что противостояние британца и американца будет очень непростым и непредсказуемым.

"Уайлдер будет искать, как нанести один удар. Да, он делает многие вещи, но всё-таки он будет стараться нанести удар правой. Уайлдер может намереваться это сделать, а его оппонент будет уходить от этого. Так что бой может пойти и не в пользу Уайлдера. Он может быть огорчён из-за стиля Фьюри. Это должно быть интересно. Мы часто используем фразу — стили делают бои. Это фраза как раз подходит к этому поединку", - поделился ожиданиями Атлас.

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