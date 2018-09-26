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''Сложнее ходить'': Усик рассказал о жизни после финала Всемирной суперсерии

1.1тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, как изменилась его жизнь после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии (WBSS). Украинский боксер отметил, что его стали чаще узнавать фанаты.

"В моей жизни произошло то, к чему я стремился и шёл. Я объединил все пояса и стал чемпионом мира. В придачу ещё стал обладателем кубка Мухаммеда Али. Я стал ещё популярнее, мне стало сложнее ходить по улице, а я люблю гулять", - пожаловался Усик в интервью порталу Behind the Gloves.

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Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии единогласным решением судей. Украинец стал первым в истории нашей страны абсолютным чемпионом мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик рассказал, сколько заработал за победу над Гассиевым.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Гассиев
Персона
Александр Усик
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