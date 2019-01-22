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''Не мог поверить глазам'': бой с ''чертовым Терминатором Кличко'' поразил Джошуа

2.2тЧитать материал на украинском

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа считает, что его бой с Владимиром Кличко был фантастическим.

Джошуа — Кличко

Джошуа — Кличко

"Это был великий бой! Жесткий, бескомпромиссный, будто мы вернулись в 70-е, времена лучших тяжеловесов. В пятом раунде после нокдауна я пошел в нейтральный угол, огляделся и не мог поверить глазам — после мощной серии ударов Кличко поднимался, словно чертов Терминатор", — заявил Джошуа в интервью журналу "Про Бокс".

По мнению британского спортсмена, это был самый сложный поединок в его карьере.

"Я был на волоске от поражения. Владимир — потрясающий боксер, он владел титулом чемпиона мира на протяжении 12 лет, это лучший показатель за всю историю тяжёлого веса! Внутри и вне ринга он невероятный человек. Да, я поддерживаю с Кличко приятельские отношения. Мы и до боя были в хороших отношениях. Одна из многих причин, почему я уважаю Владимира, — он научил меня тому, что одно дело быть чемпионом в ринге, но совсем другое — поддерживать такое звание за его пределами", — подытожил Джошуа.

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Бой против Джошуа, который стал последним в карьере, Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года на "Уэмбли". Украинец уступил непобежденному британцу техническим нокаутом в 11-м раунде.

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Тема
Кличко - Джошуа
Персоны
Владимир КличкоЭнтони Джошуа
Место
Англия
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