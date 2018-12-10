Следующим соперником Ломаченко станет россиянин

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов уверен, что следующий бой украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет против русского боксера Романа Андреева (22-0, 16 КО).

"Василий Ломаченко победил Педрасу и объединил титулы WBA и WBO. Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO", – написал Хрюнов у себя в Instagram.

Роман Андреев - 32-летний боксер из Балашихи (Московская область). На профессиональном ринге в легком весе (до 61 кг) провел 22 боя. 16 из них завершил нокаутом. Поражений не имеет. Является большим фанатом президента России Владимира Путина.

Напомним, что поединок Ломаченко - Педраса прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.