МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Следующим соперником Ломаченко станет россиянин

1.5тЧитать материал на украинском

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов уверен, что следующий бой украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) проведет против русского боксера Романа Андреева (22-0, 16 КО).

"Василий Ломаченко победил Педрасу и объединил титулы WBA и WBO. Следующим соперником Василия станет российский боксер Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO", – написал Хрюнов у себя в Instagram.

Роман Андреев - 32-летний боксер из Балашихи (Московская область). На профессиональном ринге в легком весе (до 61 кг) провел 22 боя. 16 из них завершил нокаутом. Поражений не имеет. Является большим фанатом президента России Владимира Путина.

Новости
''В самом соку'': сестра Ломаченко поразила сеть своей внешностью

Напомним, что поединок Ломаченко - Педраса прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

Персона
Василий Ломаченко
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
2
Смешно
1
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги