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"Слава Украине!" Гвоздика горячо встретили в США

1.6тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) в субботу, 30 марта проведет добровольную защиту титула.

Бой пройдет в Филадельфии (США), где украинская диаспора горячо встретила нашего боксера. Спортсмена под выкрики "Слава Украине!" угостили караваем.

Александр Гвоздик (в центре)

Александр Гвоздик (в центре)

Новости
Гвоздик — Нгумбу: букмекеры дали унизительные котировки на бой украинского чемпиона

Напомним, что соперником 31-летнего харьковчанина будет 37-летний француз конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Александр Гвоздик в США

Александр Гвоздик в США

Ориентировочное начало встречи — в ночь на воскресенье, 31 марта, в 04:50 по киевскому времени. OBOZREVATEL будет вести онлайн трансляцию боя Гвоздик — Нгумбу.

В своем крайнем поединке 1 декабря Гвоздик завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

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Читайте все новости по теме "Гвоздик - Нгумбу" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик - Нгумбу
Персона
Александр Гвоздик
Место
СШАФиладельфия
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Murphy Bonnie
Murphy Bonnie
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Peterson Ruth
Peterson Ruth
Google платить мені $ 130 до 180 $ за годину для роботи в Інтернеті з home..... i зробили $ 29583 в цьому місяці онлайн робота з home..... i я звичайний студент і я працюю від 2 до 3 годин на день у вільний час легко з дому ...... кожен може виконати цю роботу і заробити більшеe д0ларів в режимi oн-лайн, прoстo перейдіть за цим пoсиланням i дoтримуйтесь деталей ....... ..... >>>>>>>>>>>>> ­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
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