"Слава Украине!" Гвоздика горячо встретили в США

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) в субботу, 30 марта проведет добровольную защиту титула.

Бой пройдет в Филадельфии (США), где украинская диаспора горячо встретила нашего боксера. Спортсмена под выкрики "Слава Украине!" угостили караваем.

Александр Гвоздик (в центре)

Напомним, что соперником 31-летнего харьковчанина будет 37-летний француз конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Александр Гвоздик в США

Ориентировочное начало встречи — в ночь на воскресенье, 31 марта, в 04:50 по киевскому времени. OBOZREVATEL будет вести онлайн трансляцию боя Гвоздик — Нгумбу.

В своем крайнем поединке 1 декабря Гвоздик завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!