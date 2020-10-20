Скандальный митрополит УПЦ МП обратился к Ломаченко

Скандальный митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Коваленко), который регулярно ездит в Москву и на оккупированные территории Донбасса, поддержал Василия Ломаченко после его поражения от Теофимо Лопеса.

У себя в Telegram-канале Лука обратился с открытым письмо к боксеру.

"У самых великих спортсменов тоже были поражения, но в истории они останутся надолго, как и Ваше имя уже навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового спорта", – написал Лука.

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата отметил, что человеку необходимо пережить не только радость побед, но и горечь поражений.

"И то, и другое – лишь фрагменты трудного пути к вершине Горнего мира", – говорится в письме.

Лука отметил, что относится к Василию Ломаченко с любовью и уважением не из-за его известности, а потому что он достойный человек с широкой душой и мужественным характером.

"Каждому из нас в жизни приходится периодически сдавать экзамен на веру. Я бы хотел пожелать Вам, чтобы это испытание Вы сдали на отлично. Это важнее всех других побед! Нам, православным христианам, очень важно иметь в Вашем лице пример того, каким должен быть истинный боец Христов – человек, ставший в своем сердце выше злорадства и ехидства мелких, злобных душонок и остающийся верным Христу не только на Фаворе, но и на Голгофе. Я уверен, что у Вас это получится, потому что Вы православный воин!" – написал иерарх.

49-летний священник уверен, что поражение Ломаченко не помешает ему добыть победы в будущем.

"Самый главный бой, который нужно выиграть всем нам – это бой между сатаной и Богом в нашем сердце. От него зависит получим ли мы пояс чемпиона Горнего мира или же позор поражения вечной гибели. Храни Вас Господь, дорогой мой Василий, и дай Вам Бог выиграть этот самый Главный Бой своей жизни и увенчаться лаврами Вечной Славы!" – подытожил Лука.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лука похвалил священника, отказавшегося отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка в Запорожье.

Пару лет назад епископ решил увеличить свой автомобильный парк и приобрел микроавтобус.