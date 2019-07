Скандальный чемпионский бой украинца: появились дата и место поединка

Украинский боксер, обязательный претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко близок к договоренности по бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Саулем Альваресом.

Как сообщил авторитетный журналист Майк Коппинджер в Twitter, стриминговая платформа DAZN одобрила бой украинца с "Канело". Поединок может состояться 26 октября в Лас-Вегасе (США).

Sources tell @TheAthleticBOX that Sergey Derevyanchenko has now been approved by DAZN as an opponent for Canelo Alvarez, and negotiations are ongoing for a middleweight championship bout that could take place Oct. 26 at T-Mobile Arena in Las Vegas