Сиренко, помогавший Поветкину в России, рассказал об отношении к войне с Украиной

Максим Иншаков Бокс 13:36, 29.08.2020 Обновлено: 14:22, 29.08.2020

25-летний украинский боксер супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) Владислав Сиренко (13-0, 12 КО), помогавший в России Александру Поветкину признался, что Русский Витязь с большим сочувствием относится к ситуации на востоке Украины.

По словам Сиренко, ему было очень не по себе впервые находиться в РФ во время таких событий, которые происходят между нашими странами.

Слрава - налево: Сиренко, Поветкин, Шевадзуцкий
Instagram Александра Поветкина

"Я всегда презирал людей, которые с оружием в руках идут на нашу землю. И неважно, какой нации, веры или рода эти люди. Но уже сразу после первого диалога с Александром я понял, что он точно не является человеком. Даже наоборот. После нескольких разговоров с ним и его командой, а также после определенных слов и поступков я убедился, что эти люди также не такие. Многие люди, с которыми я там познакомился, когда узнавали, что я из Украины, выражали слова поддержки и сострадания всего то, что происходит между нашими странами. Все те люди, которых встречал, были категорически против войны и кровопролития", – цитирует Сиренко tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа Поветкин (36-2-1, 24 КО) добыл эффектную победу над британцем ямайского происхождения Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond.

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