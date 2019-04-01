Симулянт? Появилось первое видео с соперником Гвоздика после боя

Французский боксер Дуду Нгумбу вернулся на родину после поединка против украинского чемпиона Александра Гвоздика.

Претендент уступил в пятом раунде, снявшись с боя после того, как получил травму. Ситуация многим показалась странной и Нгумбу заподозрили в симуляции, так как Гвоздик наращивал свое давление и начал попадать по сопернику.

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

По прилету домой Дуду был встречен болельщиками. В сети появилось видео, на котором французский полутяж идет с палочкой, при этом неуверенно ступая на правую ногу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик выразил недовольство тем, как закончился его бой с Дуду Нгумбу. Тренер украинского чемпиона Тедди Атлас назвал украинцев причиной нервозности своего подопечного в стартовых раундах поединка.

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